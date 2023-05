Rettungshubschrauber Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Höxter Motorradfahrer bei Überholversuch schwer verletzt Von dpa | 21.05.2023, 09:40 Uhr

Bei einem Überholmanöver in Höxter hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 57-Jährige fuhr am Samstag in einer Motorradgruppe auf einer Landstraße und wollte ein Auto überholen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei scherte das Auto ebenfalls zum Überholvorgang aus.