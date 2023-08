Kreis Warendorf Motorrad kracht gegen Verkehrsschild: Fahrer stirbt Von dpa | 11.08.2023, 05:16 Uhr | Update vor 41 Min. Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall nördlich von Hamm ums Leben gekommen. Der 38-Jährige war mit seinem Fahrzeug zunächst auf den Grünstreifen geraten, nachdem er auf der Kreisstraße 21 bei Drensteinfurt (Kreis Warendorf) zwei Autos überholt hatte, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad, krachte damit gegen ein Verkehrszeichen und fuhr danach in einen Graben. Der Mann starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch am Unfallort.