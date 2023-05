Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Hochsauerlandkreis Motorrad kollidiert mit Mountainbike: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 20.05.2023, 13:31 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 7 bei Arnsberg im Hochsauerlandkreis sind ein Motorrad- und einem Mountainbike-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 72-jährige Mountainbiker die Bundesstraße am Freitag überqueren wollen. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Radfahrer zusammengestoßen. Beide Unfallopfer wurde den Angaben zufolge in Krankenhäuser gebracht.