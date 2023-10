Religion Moscheegemeinden öffnen für Besucher Von dpa | 03.10.2023, 09:47 Uhr | Update vor 1 Std. Tag der offenen Moschee 2023 Foto: Eman Helal/dpa/Archivbild up-down up-down

Zum Tag der Offenen Moschee haben am Dienstag auch viele Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ihre Moscheen geöffnet. In diesem Jahr lautet das Motto: „Das Gebet - besinnt, belebt, verbindet“ Nach Angaben der veranstaltenden Islamverbände beteiligen sich bundesweit rund 1000 Moscheegemeinden. Es wurde mit etwa 100.000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet. In der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib in Köln wird auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) erwartet, wie der größte Islamverband in Deutschland mitteilte.