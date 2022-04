Polizei FOTO: Oliver Berg Dortmund Moscheegemeinde erhält Drohschreiben: Staatsschutz ermittelt Von dpa | 14.04.2022, 21:43 Uhr | Update vor 19 Min.

Eine Dortmunder Moscheegemeinde hat einen Drohbrief erhalten, der laut Polizei einen politisch rechtsmotiviertem Hintergrund hat. In dem Brief würden Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen, bestätigte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Donnerstag. Es sei auch ein Aufdruck „NSU 2.0“ enthalten. Der WDR berichtete. „Der Staatsschutz ermittelt. Wir nehmen die Sache sehr ernst“, sagte der Sprecher.