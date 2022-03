Polizeiwagen FOTO: David Inderlied Bonner Landgericht Mordversuch an Zeitungsboten: Täter muss in Klinik Von dpa | 28.03.2022, 16:02 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach einer beinahe tödlichen Attacke mit einem Schlosserhammer hat das Bonner Landgericht am Montag die Unterbringung des 48-jährigen Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Wegen des heimtückischen Mordversuchs an seinem Wohnungsnachbarn in Bonn war der italienische Hilfsarbeiter strafrechtlich nicht zu verurteilen, da er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen habe. Seit zwölf Jahren leidet er an einer paranoiden Psychose.