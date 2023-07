Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Münsterland Mordversuch: 62-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft Von dpa | 20.07.2023, 14:47 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem lebensgefährlichen Messerangriff auf eine Frau in Emsdetten im Münsterland sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Der 64-jährige Deutsche sei am Donnerstag wegen versuchten Mordes einer Haftrichterin vorgeführt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittler werfen ihm vor, in der Innenstadt vor knapp zwei Wochen unvermittelt und von hinten auf eine zufällig vorbeigehende 62-Jährige eingestochen zu haben, um sie heimtückisch zu töten. Dazu soll er von seinem Rad abgestiegen und ohne etwas zu sagen auf sie zugegangen sein, um ihr dann wuchtig das Messer tief in die Schulter zu stechen, wie es in der Mitteilung weiter hieß.