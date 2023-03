Landgericht Bielefeld Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Landgericht Mordprozess um Messerstiche: Gutachter legt sich nicht fest Von dpa | 06.03.2023, 15:19 Uhr

Im Prozess um den Tod einer 49-Jährigen durch 36 Messerstiche hat sich der psychiatrische Gutachter bei der Steuerungsfähigkeit des Angeklagten nicht eindeutig festgelegt. Verantworten vor dem Landgericht Bielefeld muss sich seit Januar der 51-jährige Ehemann der Frau. Er soll am 31. Juni 2021 in Bielefeld seine Ehefrau mit 36 Messerstichen getötet haben. Nach Auffassung des Sachverständigen kommt es darauf an, welchen Tathergang das Gericht zugrunde legt.