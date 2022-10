Der Brand in einer Unterkunft für rumänische Arbeiter wurde vermutlich durch Brandstiftung ausgelöst. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down 42-jähriger Bewohner festgenommen Mordkommission ermittelt nach Brand in Unterkunft für Firmenmitarbeiter in Versmold Von Anke Schneider | 11.10.2022, 08:01 Uhr

In Versmold brannte in der Nacht zu Sonntag, 9. Oktober, ein Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Menzefricke-Straße. Am Tatort wurde einen Tag später ein 42-jähriger Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, den Brand gelegt zu haben.