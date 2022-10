Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Dortmund Mord im Wohnzimmer: Angeklagter schweigt bei Prozessauftakt Von dpa | 25.10.2022, 18:20 Uhr

Rund sechs Monate nach dem Fund einer Männerleiche in einer Dortmunder Wohnung muss sich ein 22-jähriger Mann seit Dienstag vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 23. April 2022 einen flüchtigen Bekannten erstochen zu haben. Zum Prozessauftakt am Dortmunder Landgericht hat sich der Angeklagte noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Anklage lautet auf Mord.