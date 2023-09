Köln Mord im Rockermilieu: Verdächtiger verhaftet Von dpa | 22.09.2023, 14:49 Uhr | Update vor 26 Min. Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down

Vier Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen 35-Jährigen in Köln hat die Polizei einen der Verdächtigen gefasst. Er gehöre wie das Opfer zu einem mittlerweile aufgelösten Charter der Hells Angels, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Freitag mit. Eine Spezialeinheit habe den 27-Jährigen am Vormittag auf einer Straße festgenommen. Gegen ihn sei Haftbefehl wegen Anstiftung zum Mord erlassen worden. Zwei weitere beschuldigte Rocker sind noch flüchtig.