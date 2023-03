Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Cold-Case „Mord im Maisfeld“ nach 30 Jahren aufgeklärt Von dpa | 28.03.2023, 15:30 Uhr

Düsseldorfer Ermittler sind überzeugt, einen 30 Jahre alten Mordfall in Meerbusch bei Düsseldorf doch noch aufgeklärt zu haben. Damals war eine 50-jährige Frau tot in einem Maisfeld gefunden worden. Die Ermittler gingen von einem Sexualmord aus. 30 Jahre danach sei nun ein 63 Jahre alter Verdächtiger ermittelt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.