Aufklärung „Mord im Maisfeld": Ermittler stellen „Cold Case" vor Von dpa | 30.03.2023, 05:43 Uhr

1992 machten Zeugen am Rhein in NRW einen grausigen Fund: In einem Maisfeld lag die teils entkleidete Leiche einer 50-jährigen Frau. 31 Jahre später sind Mordermittler überzeugt, den Namen ihres Mörders zu kennen. Er soll schon vorher gemordet haben - in Baden-Württemberg.