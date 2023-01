Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Mord-Anklage nach tödlichem Messerangriff am Bahnhof Lienen Von dpa | 25.01.2023, 11:19 Uhr

Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 55-Jährigen am Bahnhof in Lienen im Kreis Steinfurt hat die Staatsanwaltschaft Münster Anklage wegen Mordes erhoben. Der im Juni 2022 in den Niederlanden festgenommene Tatverdächtige soll laut Mitteilung von Mittwoch aus Rache nach einem Streitgespräch mit einem Messer mehrfach zugestochen haben. Anschließend floh der 45-Jährige in das Nachbarland, wo die Polizei ihn Mitte Juni in Amsterdam in einem Park schlafend festnahm.