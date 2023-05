Ukrainischer Präsident in Deutschland - Karlspreis Foto: Ina Fassbender/Pool AFP/dpa up-down up-down Konflikte Morawiecki: Selenskyj verteidigt Europas Werte Von dpa | 14.05.2023, 17:56 Uhr

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als einen Verteidiger europäischer Werte gewürdigt. Er sei „ein großer europäischer Führer“, ein „Held“ und herausragender Staatsmann des 21. Jahrhunderts, sagte Morawiecki am Sonntag bei der Verleihung des Karlspreises an Selenskyj in Aachen. „Präsident Selenskyj ist ein Vorbild für jeden Politiker.“ Russlands „barbarische Angriffe“ seien dagegen der Gegenpol zum freien Europa, das von der Ukraine verteidigt werde.