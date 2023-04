Mateusz Morawiecki Foto: Michal Dyjuk/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Morawiecki beim Karlspreis: Teilnahme Selenskyjs ungewiss Von dpa | 18.04.2023, 15:16 Uhr

Bei der Verleihung des Karlspreises am 14. Mai in Aachen wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki sprechen. Das teilte die Stadt Aachen am Dienstag mit. Ausgezeichnet werden in diesem Jahr der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk.