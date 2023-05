Moorbrand im Hohen Venn Foto: Ralf Roeger/dmp-press/dpa up-down up-down Brände Moorbrand im Grenzgebiet: Löscharbeiten dauern an Von dpa | 31.05.2023, 14:49 Uhr

Rund zwei Tage nach dem Ausbruch eines großen Moorbrands im Hohen Venn im deutsch-belgischen Grenzgebiet dauern die Löscharbeiten weiter an. Es gebe zwar keine aktive Flammenfront mehr, teilte das Gouverneursbüro der Provinz in Lüttich am Mittwoch mit. Es bestünden aber noch einzelne Brandherde auf derzeit insgesamt 200 Hektar. In der Nacht zu Mittwoch hätten demnach 40 belgische und rund 70 deutsche Feuerwehrleute den Brand bekämpft.