Warnstreiks im Nahverkehr Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild up-down up-down Nahverkehr Montag und Dienstag kein ÖPNV in etlichen Städten Von dpa | 17.03.2023, 15:47 Uhr

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gehen weiter: Auch in der nächsten Woche brauchen Pendler in NRW gute Nerven. Zwei Tage lang betroffen sind unter anderem Düsseldorf, Köln, Essen und Mülheim. Die Menschen in Dortmund müssen wohl nur einen Tag Warnstreik einplanen.