Staatsanwaltschaft Möglicher Mord im Rockermilieu Von dpa | 31.05.2023, 13:52 Uhr

Mitten in einem belebten Kölner Park waren am Samstagnachmittag zwei Spaziergänger angegriffen und niedergeschossen worden - jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details dazu veröffentlicht. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass der 35 Jahre alte Mann durch einen Kopfschuss getötet worden sei, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Ein zweiter Schuss habe ihn in den Rücken getroffen. Er war demnach „zumindest in der Vergangenheit Mitglied des Rockerclubs Hells Angels“. Seine durch einen Schuss in den Hals- und Kieferbereich verletzte Begleiterin (28) befinde sich nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.