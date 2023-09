Lebensmittel Mögliche Salmonellen: Verschiedene Desserts zurückgerufen Von dpa | 20.09.2023, 20:41 Uhr | Update vor 43 Min. Warenrückruf Foto: ---/dpa-Infografik/dpa/Illustration up-down up-down

Aus Sicherheitsgründen ruft das nordrhein-westfälische Lebensmittelunternehmen Edmund Merl Feinkost GmbH Co. KG verschiedene Desserts der Marke Merl zurück. In den Produkten Mousse au Chocolat (110 und 700 Gramm), Weiße Mousse au Chocolat (120 und 700 Gramm), Rotwein Zabaione (130 Gramm) und Zabaione (130 und 700 Gramm) könne nicht ausgeschlossen werden, dass Salmonellen durch eine verarbeitete Rohware enthalten sein können, teilten die Firma mit Sitz in Brühl bei Köln am Mittwoch und das Portal lebensmittelwarnung.de mit.