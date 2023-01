Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Extremismus Mögliche „Deutschlandverantwortliche“ der DHKP-C angeklagt Von dpa | 25.01.2023, 12:39 Uhr

Drei mutmaßlichen Mitgliedern der marxistisch-leninistischen Untergrundorganisation DHKP-C soll demnächst in Düsseldorf der Prozess gemacht werden. Die Bundesanwaltschaft hat dort am Oberlandesgericht Anklage gegen eine Frau und zwei Männer erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Mittwoch mitteilte. Die 1994 gegründete Revolutionäre Volksbefreiungspartei/-front (DHKP-C) wird für zahlreiche Anschläge und Tötungsdelikte in der Türkei verantwortlich gemacht.