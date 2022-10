Prozess gegen Thomas Drach Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbil up-down up-down Drach-Prozess Mögliche Befangenheit: Gericht zieht Gutachter ab Von dpa | 07.10.2022, 15:51 Uhr

Der Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach in Köln läuft seit Monaten - und wird wohl noch Zeit in Anspruch nehmen. Nun sucht das Gericht nämlich nach einem neuen Gutachter. Hintergrund ist ein Vorfall, der sich in der Cafeteria zugetragen haben soll.