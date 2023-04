Protest für Mobilitätswende Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Aktionstag Mobilitätswende: Mehrere Hundert Demonstranten in NRW Von dpa | 22.04.2023, 16:21 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in NRW für eine soziale und klimagerechte Mobilitätswende demonstriert. Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages nahmen an Kundgebungen in Oberhausen, Düsseldorf, Köln und Bonn nach Angaben der Polizei insgesamt aber nur zwischen 250 und 300 Menschen teil.