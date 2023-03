Gewitter Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wettervorhersage Mix aus Wolken, Schauer und Gewitter erwartet Von dpa | 30.03.2023, 08:26 Uhr

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Tagen ungemütlich. Der Donnerstag starte mit vielen Wolken und einzelnen Schauern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Tagesverlauf mehren sich die Schauer, vereinzelt kann es kräftig gewittern. Besonders in höheren Lagen kann es zu Sturmböen mit bis zu 70 Stundenkilometern kommen. Die Temperaturen steigen auf maximal 15 bis 17 Grad. In der Nacht zu Freitag sollen die Schauer etwas nachlassen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad.