Wettervorherhsage Mix aus Sonne und Wolken in NRW am Donnerstag erwartet Von dpa | 25.05.2023, 09:04 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet am Donnerstag ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Norden startet der Tag zunächst stark bewölkt, zum Abend hin wird es überall freundlicher, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad.