Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozesse Mitarbeiterin wegen Schleusung von Ausländern vor Gericht Von dpa | 06.06.2023, 14:19 Uhr

Wegen des Vorwurfs der illegalen Schleusung von Ausländern nach Deutschland steht seit Montag eine Mitarbeiterin des Kölner Ausländeramts vor dem Landgericht. Die 60 Jahre alte Beamtin soll in 26 Fällen beim bandenmäßigen Einschleusen von Ausländern mitgewirkt haben, wobei es in neun Fällen beim Versuch geblieben sein soll. Als Tatzeitraum gibt die Anklage Januar bis Oktober 2022 an. Zudem werden der Beamtin Bestechlichkeit, Verabredung zum Verbrechen sowie Urkundenfälschung zur Last gelegt. Neben der Frau sitzen noch drei mutmaßliche Komplizen auf der Anklagebank. Auch ihnen wird illegale Einschleusung von Ausländern sowie Beihilfe vorgeworfen.