Studenten bauen Solar-Rennauto Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Auto Mit Sonnenkraft auf 130: Studenten bauen Solar-Rennauto Von dpa | 05.06.2023, 18:53 Uhr

Studenten aus Aachen haben am Montag ein selbst entwickeltes Solar-Rennauto präsentiert. Mit dem bis zu 130 Stundenkilometer schnellen, flachen Flitzer wollen sie im Oktober in Australien an der Bridgestone World Solar Challenge teilnehmen. Die Strecke führt 3022 Kilometer quer durch das Land. 2019 kam das Studententeam bei diesem Solar-Wettrennen mit einem Vorgänger-Auto auf den 6. Platz unter 50 Hochschulmannschaften aus der ganzen Welt. Außerdem ist das Team „Sonnenwagen“ aktuell Europameister.