Soest Mit Schaufel auf den Kopf geschlagen: Lebensgefahr Von dpa | 08.07.2022, 22:48 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Warstein ist ein 36 Jahre alter Mann mit einer Schaufel lebensgefährlich verletzt worden. Ein 40-Jähriger habe am Freitagnachmittag damit auf den Kopf des Opfers eingeschlagen, teilte die Kreispolizeibehörde Soest mit. Der 36-Jährige wurde nach der Attacke im Flur eines Wohnheims in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen nahm die Polizei fest. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, hieß es.