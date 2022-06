ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Mettmann Mit Messer auf Nachbars Balkon: SEK nimmt 25-Jährigen fest Von dpa | 13.06.2022, 11:40 Uhr | Update vor 51 Min.

Ein 25-jähriger Ratinger soll mit einem Messer bewaffnet versucht haben, über einen Balkon im vierten Stock bei seinem Hausnachbarn einzubrechen. Der 37-Jährige war von verdächtigen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen worden und hatte den unheimlichen Gast beim Herumhebeln an seiner Balkontür bemerkt, wie die Polizei am Montag in Mettmann berichtete.