Dortmund Mit Flaschen beladener Lastwagen kippt auf B54 um Von dpa | 17.08.2023, 06:30 Uhr

Auf der B54 bei Dortmund ist in der Nacht zu Donnerstag ein Lastwagen umgekippt. Das Fahrzeug war mit zahlreichen Flaschen beladen, die nach dem Unfall bei der Anschlussstelle Stadtkrone auf der Straße landeten, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Aufgrund von Aufräumarbeiten sei die B54 derzeit in Fahrtrichtung Herdecke voll gesperrt. Der Lastwagen soll den Angaben zufolge mittlerweile wieder aufgerichtet worden sein. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Zur Unfallursache wurden noch keine Angaben gemacht.