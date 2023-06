Loch in Hauswand gerammt Foto: Feuerwehr Mettmann/dpa up-down up-down Mettmann Mit dem Auto rückwärts in die Wand: Haus evakuiert Von dpa | 01.06.2023, 12:05 Uhr

Weil eine 66-jährige Autofahrerin ein Loch in eine Hauswand gerammt hat, ist in Mettmann bei Düsseldorf ein Wohnhaus evakuiert und gesperrt worden. Der Wagen sei beim Rangieren rückwärts aus der gegenüberliegenden Einfahrt geschossen und habe mit Wucht ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in die tragende Außenwand gedrückt, berichteten Polizei und Feuerwehr am Donnerstag. Zudem zeigte sich ein großer Riss in der Wand.