Ermittlungen Mit Dating-App in Falle gelockt: 30-Jähriger ausgeraubt Von dpa | 01.08.2023, 14:08 Uhr

Mit Hilfe einer Dating-App haben Unbekannte einen 30-Jährigen in Gladbeck in eine Falle gelockt, niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann aus Essen am Montagabend mit dem Auto zum vereinbarten Treffpunkt mit seinem vermeintlichen Date gekommen. Stattdessen schlugen vier Unbekannte unvermittelt auf ihn ein und nahmen ihm sein Bargeld ab.