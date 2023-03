Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Mit Auto durchs Schaufenster: Scherbenreicher Bäckereibesuch Von dpa | 19.03.2023, 16:16 Uhr

Ein junger Mann ist mit einem Auto durch das Schaufenster einer Bäckerei in Bergheim bei Köln gefahren. Bei dem scherbenreichen Unfall am Samstagmorgen wurde niemand verletzt, obwohl die Bäckerei gut besucht war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen berichteten, dass sie in der Warteschlange standen, als es plötzlich krachte und das Fenster komplett zerbrach. Der 21-jährige Fahrer hatte die Kontrolle verloren und war mit dem Wagen über den Gehweg in das Schaufenster gerollt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Zudem zeigte sich, dass der Mann gar keinen Führerschein hat. Er muss sich nun einem Strafverfahren stellen und für den finanziellen Schaden aufkommen.