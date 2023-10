Verkehr Mit Alkohol am Steuer: Mann fährt mit Sprinter gegen Baum Von dpa | 07.10.2023, 09:19 Uhr | Update vor 50 Min. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein alkoholisierter 20-Jähriger ist in Gütersloh mit einem Sprinter von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Er wurde bei dem Unfall in der Nacht auf Samstag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in einer 30er Zone zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein.