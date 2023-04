Geländewagen Foto: ---/Bundespolizeiinspektion Köln/dpa up-down up-down Köln Misslungener Offroad-Trip: Geländewagen baut Unfall mit Zug Von dpa | 19.04.2023, 13:53 Uhr

Bei einem Offroad-Trip mit einem Geländewagen sind drei Personen in Köln auf einem Bahngleis stecken geblieben und haben einen Zusammenstoß mit einem Personenzug verursacht. Mit viel Glück wurde niemand verletzt. Die drei Insassen im Alter von 23 und 24 Jahren seien am Dienstagabend mit ihrem Geländewagen auf einem Feldweg entlang der Gleise gefahren, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Schließlich habe der Fahrer versucht, über die Bahngleise zu fahren. Doch der Wagen habe sich auf den Gleisen festgefahren.