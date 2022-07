ARCHIV - Der Mond steht im Morgenlicht hinter einem Kreuz auf einem Kirchturm. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod up-down up-down Aachen Missbrauchsvorwurf: Sternsinger arbeiten Zeit unter Pilz auf Von dpa | 14.07.2022, 16:34 Uhr

Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ hat eigenen Angaben zufolge angefangen, die zehnjährige Präsidentschaft des nun unter Missbrauchsverdacht stehenden Priesters Winfried Pilz aufzuarbeiten. In einem ersten Schritt habe man begonnen, Gespräche mit damaligen Mitarbeitern und Funktionsträgern anzubieten und zu führen, teilte die Organisation am Donnerstag in Aachen mit. Pilz war von 2000 bis 2010 Präsident des Hilfswerks, er starb 2019. In den 1970er-Jahren soll er einen schutzbedürftigen Erwachsenen sexuell missbraucht haben.