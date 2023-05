Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Bistum Münster Missbrauchsvorwürfe gegen früheren Schuldirektor in Kleve Von dpa | 05.05.2023, 15:59 Uhr

Das Bistum Münster hat Missbrauchsvorwürfe gegen einen 1991 gestorbenen Priester und ehemaligen Direktor des Stein-Gymnasiums in Kleve bekanntgegeben. Der Priester soll in mehreren Fällen Kinder sexuell missbraucht haben, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. Das Bistum stehe in Kontakt mit drei Betroffenen, in zwei Fällen seien bereits Anerkennungszahlungen geleistet worden. Aufgrund der Berichte rechne der Interventionsbeauftragte des Bistums damit, dass es weitere Betroffene gibt, hieß es in der Mitteilung.