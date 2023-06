Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteile Missbrauchskomplex: Landgericht muss erneut verhandeln Von dpa | 28.06.2023, 11:14 Uhr

Das Landgericht Münster muss sich erneut mit dem Missbrauchskomplex Münster beschäftigen. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Mutter eines Opfers erneut stattgegeben. Zwar habe das Landgericht richtig wegen Beihilfe durch Unterlassen zum schweren sexuellen Missbrauch entschieden, wie der BGH am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Die Richter in Münster haben aber laut dem Beschluss bei der Strafzumessung Fehler gemacht. Es sei nicht genügend gewürdigt worden, dass die Frau zuvor nicht vorbestraft war. Das Landgericht Münster hatte die Frau im Oktober 2021 zu sieben Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt.