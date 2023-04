Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Wiesbadener Prozess Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Urteil rechtskräftig Von dpa | 28.04.2023, 15:00 Uhr

Das Urteil in einem früheren Wiesbadener Prozess zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ist rechtskräftig geworden. Die Revision des Täters führte zwar in Einzelfällen zur Korrektur der Entscheidung des Landgerichts Wiesbaden vom November 2020. Wegen der vielen weiteren verhängten Einzelfreiheitsstrafen änderte sich aber nichts an der 13-jährigen Gesamthaftstrafe, verbunden mit Sicherungsverwahrung. Das geht aus einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) hervor (2 StR 136/21).