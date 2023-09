Leute Ministerpräsident Wüst wollte mal Papst werden Von dpa | 20.09.2023, 14:09 Uhr | Update vor 2 Std. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich von seiner Mutter vor einigen Dummheiten bei der Berufswahl bewahren lassen. „Ich habe erst gedacht, ich werde Lokomotivführer. Da hat unsere Mutter gesagt: Das lass mal lieber blieben, dafür bist Du viel zu gern zu Hause“, erzählte Wüst am Mittwoch in einem WDR2-Kinderinterview. „Dann wollte ich Bäcker werden. Da hat unsere kluge Mutter gesagt: Da musst du so früh aufstehen, dabei liegst du doch so gern morgens im Bett. Und dann habe ich überlegt, Papst wäre cool. Und da hat meine Mutter den weisen Hinweis gegeben: Irgendwann findest Du ein Mädchen cool, das passt nicht gut zusammen“, erzählte Wüst.