Von dpa | 15.06.2023, 16:32 Uhr

Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat seine Partei vor populistischer Politik gewarnt. „Wer nur die billigen Punkte macht und den Populisten hinterherrennt, der legt die Axt an die eigenen Wurzeln und stürzt sich selbst ins Chaos“, schrieb Wüst in einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Wohin eine solche Politik führe, könne man an den Konservativen in den USA, Großbritannien und Italien sehen.