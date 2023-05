Hendrik Wüst Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Landtag Ministerpräsident Wüst am „Silbertelefon“ gegen Einsamkeit Von dpa | 26.05.2023, 12:49 Uhr

Den Kampf gegen Einsamkeit hat sich Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) ausdrücklich auf die Fahne geschrieben - jetzt bringt er sich persönlich ein. Am 2. Juni ist der nordrhein-westfälische „Landesvater“ am sogenannten Silbertelefon und nimmt Anrufe aus ganz Deutschland entgegen. Wie beim „Silbertelefon“ üblich, allerdings unter einem Pseudonym, damit authentische Gespräche entstehen können, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Freitag ankündigte.