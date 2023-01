Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbilda up-down up-down Polizeiausbildung Ministerium: Knapp 800 Bewerber mehr für Polizeidienst Von dpa | 18.01.2023, 10:39 Uhr

Bei der Polizei in NRW haben sich für das Ausbildungsjahr 2023 insgesamt 11.335 Bewerber gemeldet, knapp 800 mehr als für den Beginn in 2022. Das geht aus einem Bericht an den Innenausschuss des Landtags hervor. Die Landesregierung hatte eine eigene Taskforce eingerichtet, um die Bewerberzahlen zu erhöhen. Die Zahl sagt aber noch nichts darüber aus, wie viele Bewerber am Ende tatsächlich für den Polizeidienst geeignet sind.