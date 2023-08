Telekommunikation Ministerium: Glasfaserausbau in NRW kommt gut voran Von dpa | 16.08.2023, 13:09 Uhr | Update vor 57 Min. Glasfaserausbau Foto: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbi up-down up-down

Der Glasfaserausbau in Nordrhein-Westfalen kommt nach Einschätzung des Landeswirtschaftsministeriums gut voran. Nach einem Rekordzuwachs im ersten Halbjahr 2023 könnten nun fast 30 Prozent der Haushalte auf einen Glasfaseranschluss zugreifen, teilte das Ministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Ziel bleibe es, die Glasfaserversorgung im bevölkerungsreichsten Bundesland bis spätestens 2030 flächendeckend sicherzustellen.