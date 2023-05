Badestelle Foto: Gregor Fischer/dpa/Symbolbild up-down up-down Badegewässer Ministerium: 102 Badestellen mit exzellenter Wasserqualität Von dpa | 19.05.2023, 11:01 Uhr

Die Badegewässer in Nordrhein-Westfalen haben nach Angaben des Umweltministeriums überwiegend Top-Qualität. 102 Badestellen wiesen demnach bei Kontrollen eine ausgezeichnete Wasserqualität auf, vier weitere eine gute. An einer Badestelle sei die Qualität aufgrund einer einmalig auffälligen Probe nur mit „ausreichend“ bewertet worden, teilte das Ministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Eine Karte und aktuelle Bewertungen zur Badegewässerqualität können unter www.badegewaesser.nrw.de eingesehen werden.