Antisemitismus Ministerin: Vorfälle niedrigschwellig an Behörden melden Von dpa | 20.06.2023, 15:43 Uhr

Integrationsministerin Josefine Paul (Grüne) ermutigt Betroffene von antisemitischen Vorfällen, sich niedrigschwellig an die Behörden zu wenden. Es gehe darum, alltäglichen Antisemitismus aus dem Dunkelfeld herauszuholen, sagte Paul am Dienstag in Düsseldorf.