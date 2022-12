Mona Neubaur (Grüne) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Ministerin Neubaur will in Lützerath-Konflikt deeskalieren Von dpa | 06.12.2022, 09:49 Uhr

Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) will im Konflikt um das von Aktivisten besetzte Braunkohledorf Lützerath deeskalieren. Einen Besuch des Weilers am Rande des Tagebaus im Rheinischen Revier plane sie aber aktuell nicht, sagte Neubaur am Montagabend vor Journalisten.