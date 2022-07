ARCHIV - Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Bildung Ministerin informiert über neues Schuljahr Von dpa | 28.07.2022, 01:50 Uhr

Die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (CDU) informiert am Donnerstag (13 Uhr) über die Rahmenbedingungen für das kommende Schuljahr. Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien beginnt am 10. August für die meisten der etwa 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in NRW wieder der Unterricht. Lediglich die rund 171 000 Erstklässler dürfen auch einen Tag später eingeschult werden.