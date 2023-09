Umwelt Ministerin: Gartenabfälle im Wald gefährden das Ökosystem Von dpa | 08.09.2023, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std. Silke Gorißen Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) hat an Gartenbesitzer appelliert, ihren Grünschnitt nicht im Wald zu entsorgen. Auch Elektroschrott und Sperrmüll landeten zu häufig in der Natur. „Müll hat fatale Folgen für den einzigartigen Naturschatz Wald: Wildtiere verfangen sich in Schnüren, verletzen sich an Drähten und scharfen Kanten oder verzehren Verpackungsreste - das alles sind tödliche Gefahren für sie“, sagte Gorißen am Freitag.