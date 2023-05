Erdbeeren Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Agrar Ministerin eröffnet Erdbeersaison: Drei Kilo isst jeder Von dpa | 11.05.2023, 12:43 Uhr

Die Erdbeere ist eine der beliebtesten regionalen Saisonfrüchte mit einem jährlichen Pro-Kopf-Verbrauch von drei Kilogramm. Am Donnerstag wurde die Erntesaison in Nordrhein-Westfalen offiziell eröffnet: Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) besuchte deshalb einen Obstanbaubetrieb in Bottrop. „Wir hoffen auf eine gute Nachfrage nach regional angebautem Obst und blicken mit Zuversicht auf die Erdbeersaison 2023“, sagte die Ministerin. Mit einer Anbaufläche von 2320 Hektar liege NRW bundesweit unter den drei größten Erdbeeranbaugebieten.